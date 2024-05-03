Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ отримав підозру

Андрій Наумов виїхав із України за декілька годин до повномасштабного вторгнення Росії

Правоохоронці виявили у колишнього посадовця СБУ набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у незаконному збагаченні ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«У взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом Генерального прокурора Бюро виявило у колишнього посадовця служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, однак йдеться про Андрія Наумова.

За даними слідства, фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:

автомобілю «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,

автомобілю «BMW X6 xDrive40d», вартістю 116 тис. євро, зареєстрованого на дружину,

майже 593 тис. євро та понад $120 тис.

Також правоохоронці стверджують, що в екскерівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ було у власності два смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен.

Колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. Розслідування триває.

Нагадаємо, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України.

Запит на екстрадицію від України до Сербії надійшов у середині жовтня 2022 року. Сам Андрій Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

Зокрема, в Україні Наумову оголосили дві підозри – у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн.

До слова, на початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.