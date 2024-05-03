Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ отримав підозру
Правоохоронці виявили у колишнього посадовця СБУ набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн
Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у незаконному збагаченні ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
«У взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом Генерального прокурора Бюро виявило у колишнього посадовця служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, однак йдеться про Андрія Наумова.
За даними слідства, фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:
- автомобілю «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
- автомобілю «BMW X6 xDrive40d», вартістю 116 тис. євро, зареєстрованого на дружину,
- майже 593 тис. євро та понад $120 тис.
Також правоохоронці стверджують, що в екскерівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ було у власності два смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен.
Колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.
Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. Розслідування триває.
Нагадаємо, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».
Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.
Влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України.
Запит на екстрадицію від України до Сербії надійшов у середині жовтня 2022 року. Сам Андрій Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.
Зокрема, в Україні Наумову оголосили дві підозри – у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн.
До слова, на початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.
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