Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: допомога США дає Україні перепочинок, але навряд самостійно переломить хід війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Bloomberg: допомога США дає Україні перепочинок, але навряд самостійно переломить хід війни
За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень, допомога дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація в Україні залежатиме від того, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту

Допомога США на понад $60 млрд, сприяючи ефективній обороні, дасть українським військовим такий необхідний їм перепочинок, проте навряд чи без залучення додаткових ресурсів призведе до зламу у перебігу війни. Про це пише Bloomberg.

Видання пише, що чимало залежатиме від того, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту. За шість місяців затримки пакета у Конгресі українська армія зіткнулася з гострою нестачею боєприпасів і живої сили, чим користуються російські окупанти.

Миколи Бєлєсков, науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень, зазначив, що допомога дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ, провести «ефективну оборону» та мінімізувати втрати. Але для власного просування Україні потрібна додаткова допомога, що у випадку США є складною перспективою через опір республіканців у Конгресі.

«Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі в 2025 році і далі, адже стратегія Путіна полягає у вичікуванні», – сказав Бєлєсков.

Джерело видання зазначило, що Німеччина цього тижня продовжуватиме тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щодо поставок систем протиповітряної оборони та її компонентів для України.

До слова, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

Читайте також: 

Теги: росія війна ЗСУ Україна США військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арсенія Яценюк і голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер на Київському безпековому форумі
Арсеній Яценюк зверненувся до цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю
22 березня, 15:08
Турецький бізнес не може отримати оплату за товари від Росії
Торгівля між Туреччиною та Росією застрягла на мертвій точці – Dünya
28 березня, 14:30
Лідером за розміром зарплати 2023 року був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – 1 млн 368,7 тис. грн
Стало відомо, скільки українські міністри заробили за 2023 рік
2 квiтня, 05:01
Як зазначив глава Запорізької ОВА, в місті пролунало два вибухи
У Запоріжжі пролунала серія вибухів
5 квiтня, 15:31
До кінця року Росія може налагодити виробництво до 87 одиниць в день
Скільки «Шахедів» у день виробляє Росія? Видання Welt попередило про небезпеку
8 квiтня, 20:15
Шмигаль анонсував рішення уряду, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури
Захист критичної інфраструктури: Кабмін ухвалив низку рішень
12 квiтня, 18:23
Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського
Аналітики повідомили, на яких напрямках фронту тривають позиційні бої
17 квiтня, 05:01
Фанати «Динамо»: Ми не знаємо як буде виглядати наш фанатський сектор після перемоги
«Динамо» ніяк не підтримує своїх ультрас на фронті». Фанати розповіли про участь у війні
18 квiтня, 16:15
Аеро L-39 «Альбатрос» (Aero L-39 Albatros) – навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак
Україна отримала легкий штурмовик L-39 Albatros від Литви
Вчора, 04:37

Політика

Росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю: деталі
Росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю: деталі
Німеччина натякає, що Україні більше не варто розраховувати на допомогу США
Німеччина натякає, що Україні більше не варто розраховувати на допомогу США
Bloomberg: допомога США дає Україні перепочинок, але навряд самостійно переломить хід війни
Bloomberg: допомога США дає Україні перепочинок, але навряд самостійно переломить хід війни
Санкції США проти підрозділу ЦАХАЛу: реакція Ізраїлю
Санкції США проти підрозділу ЦАХАЛу: реакція Ізраїлю
Атака на військову базу США у Сирії та створення антиєвропейського блоку: головне за ніч
Атака на військову базу США у Сирії та створення антиєвропейського блоку: головне за ніч
Bloomberg: проросійські політики Молдови створили антиєвропейський блок
Bloomberg: проросійські політики Молдови створили антиєвропейський блок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
200K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
181K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
57K
Під Києвом затопило велике село
38K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
27K
Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua