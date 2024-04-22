Bloomberg: допомога США дає Україні перепочинок, але навряд самостійно переломить хід війни

Ситуація в Україні залежатиме від того, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту

Допомога США на понад $60 млрд, сприяючи ефективній обороні, дасть українським військовим такий необхідний їм перепочинок, проте навряд чи без залучення додаткових ресурсів призведе до зламу у перебігу війни. Про це пише Bloomberg.

Видання пише, що чимало залежатиме від того, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту. За шість місяців затримки пакета у Конгресі українська армія зіткнулася з гострою нестачею боєприпасів і живої сили, чим користуються російські окупанти.

Миколи Бєлєсков, науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень, зазначив, що допомога дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ, провести «ефективну оборону» та мінімізувати втрати. Але для власного просування Україні потрібна додаткова допомога, що у випадку США є складною перспективою через опір республіканців у Конгресі.

«Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі в 2025 році і далі, адже стратегія Путіна полягає у вичікуванні», – сказав Бєлєсков.

Джерело видання зазначило, що Німеччина цього тижня продовжуватиме тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щодо поставок систем протиповітряної оборони та її компонентів для України.

До слова, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.