Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта

Росіяни намагалися забрати тіло ополченця з поля бою, однак натикалися на спротив українських захисників

Козак-ополченець, російський рецидивіст Олександр Можаєв на псевдо «Бабай», який 2014 року брав участь в окупації Донеччини, загинув минулої осені на Запорізькому напрямку. Ліквідували окупанта бійці 65-ї окремої механізованої бригади. Про це йдеться у сюжеті телеканалу ICTV.

Росіяни намагалися забрати тіло ополченця з поля бою, однак натикалися на спротив українських захисників.

Олександр Можаєв на псевдо «Бабай» фото з відкритих джерел

Тоді «Морпіху», комбату 65-ї бригади, зателефонували з невідомого номера. За тіло «Бабая» росіяни пропонували винагороду.

«Зателефонував якийсь поважний офіцер з того боку та приголомшив пропозицією. Пропонував за тіло окупанта 100 тисяч доларів», – поділився «Морпіх».

За словами комбата, дзвонили двічі. Пропозицію він відкинув.

Раніше четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів.