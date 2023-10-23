Обвинувачений у держзраді екснардеп Єфремов втік з України

Єфремов виїхав з України через Словаччину

Колишній очільник фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді, ексдепутат Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

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Журналісти встановил, що Єфремов виїхав через Словаччину і з того часу не повертався. Нині він перебуває у Москві.

Перед вторгненням Єфремов неодноразово їздив до Росії – востаннє у лютому 2022 року.

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Зареєструвався ексдепутат у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі «Тріумф-Палас». Ця нерухомість записана на сина ексдепутата – Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 м², орієнтовна вартість – близько 4 млн дол. (150 млн грн).

В Офісі генерального прокурора України «Схемам» повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. Сам ексдепутат говорити зі «Схемами» відмовився.

Олександр Єфремов – давній соратник президента-втікача Віктора Януковича.

Після обрання Януковича президентом у 2010 році Єфремов очолив фракцію «Партії регіонів» у парламенті, також був керівником її луганського обласного осередку.

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Усього, починаючи з 2006 року, тричі обирався до Верховної Ради під прапорами «Партії регіонів».

Єфремов голосував за «диктаторські закони 16 січня» – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

Де живе Єфремов?

У Росії Єфремов реєстрував своє місце проживання за адресою двох московських апартаментів. Зокрема, це – Москва, Чапаєвський провулок, 3. Це дані з витоків з бази приватної медичної лабораторії «Гемотест» за 2021 рік. За цією адресою розташований елітний житловий комплекс «Тріумф-Палас» – другий за висотою хмарочос в Росії після «Москва Сіті», збудований у стилі сталінського ампіру.

Місцем реєстрації Єфремова вказані двоповерхові апартаменти, які розташовані на 26-му та 27-му поверхах загальною площею 466,5 м². Як встановили «Схеми», отримавши витяг з російського реєстру нерухомості, вони із 2016 року оформлені на сина Єфремова – Ігоря. Вартість таких апартаментів, за даними профільних сайтів з продажу нерухомості, становить близько 280 млн рублів, або 2,8 млн дол.

В іншому записі з бази «Гемотест» за 2022 рік вказано ще одне місце проживання колишнього «регіонала» – це також апартаменти у «Тріумф-Паласі», тільки на 11-му поверсі. Загальна площа – 191,8 м². Апартаменти, відповідно до даних «Росреєстру», з 2007 року теж належать сину колишнього очільника фракції «Партії регіонів». Їхня вартість, згідно з даними профільних вебсайтів з продажу нерухомості, становить близько 115 млн рублів, або 1,2 млн дол.

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Таким чином сумарна вартість знайденої журналістами московської нерухомості родини Єфремових становить понад 4 млн дол. (або понад 150 млн грн).

Окремо, за допомогою офіційного сайту Федеральної податкової служби РФ, «Схеми» з’ясували, що ексдепутат має російський індивідуальний податковий номер. Органи РФ його обліковують у прив’язці до українського закордонного паспорта Єфремова.

Також колишній парламентар має і російський страховий номер (СНИЛС), який дозволяє отримувати пенсійні виплати на території РФ. «Схеми» отримали витяг із бази Фонду пенсійного і соціального страхування РФ, де вказаний стаж роботи Єфремова ще за часів Радянського Союзу.

«Схеми» зателефонували до Олександра Єфремова на його російський номер. На запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, відповів: «Ви знаєте, у мене не входить у плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення».

Як Єфремов виїжджав до Росії?

«Схеми» встановили, що за допомогою джерел із доступом до даних про перетин кордону, ексдепутат чотири рази їздив туди через «Бачівськ». Це пункт пропуску в Сумській області через державний кордон України на кордоні з Росією. Зокрема, такі виїзди зафіксовані у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов напряму з’їздив у Росію прямо напередодні вторгнення російських військ – виїхав 4 лютого 2022 року і тим же маршрутом повернувся в Україну 19 лютого.

А вже 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт «Чоп (Страж)», що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся.

Справа Єфремова

В Україні 69-річного Олександра Єфремова звинувачують у низці злочинів. За версією слідства, він сприяв створенню «ЛНР», допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської обласної державної адміністрації та СБУ у 2014 році. Обвинувачують його також у державній зраді. Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська (Луганська область). Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, який після цього не продовжили. Одним із адвокатів ексдепутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України.

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Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема – в Росію. В тому числі – прямо напередодні повномасштабного вторгнення.