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В енергетичній справі НАБУ проти колишнього депутата Мартиненка ВАКС постановив покарати адвоката

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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В енергетичній справі НАБУ проти колишнього депутата Мартиненка ВАКС постановив покарати адвоката
Про ймовірні злочини Мартиненка в Україні публічно активно заговорили у 2015 році
фото з відкритих джерел

Захист Мартиненка намагається уникнути судового розгляду провадження за розкрадання коштів «Енергоатому»? Суд не витримав

ВАКС виніс рішення стосовно покарання одного з адвокатів у справі Мартиненка. Про це йдеться в Ухвалі суду, що опублікована у Реєстрі судових рішень. 

Ще у 2018 році НАБУ розпочало кримінальне провадження №52018000000000153 щодо заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом». У справі звинувачуються ексдепутата Миколу Мартиненко та кілька його спільників.

Наразі в провадженні триває етап судового розгляду. На думку суду, адвокати підозрюваних намагаються затягти час.

Так звана «справа Мартиненка», за даними слідства НАБУ, полягала у схемі привласнення коштів на закупівлі ДП «НАЕК «Енергоатом» обладнання за завищеними цінами.

Задіяними у цій схемі, згідно з висновками детективів, були представники компанії «Bradcrest Investment S.A» (Панамська Республіка). Саме на рахунки цієї компанії переможець тендеру – чеська компанія «Škoda JS» (фактичний власник – російське ЗАТ «Об’єднані машинобудівні заводи») – перерахувала 6,4 млн євро нібито за консультаційні послуги. Ця сума еквівалентна тій, на яку завищили вартість поставленого ДП «НАЕК «Енергоатом» обладнання.

«Один із обвинувачених, колишній керівник відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», який представляв «Bradcrest Investment S.A», домовлявся з представниками «Škoda JS» про розміри оплати «консультаційних послуг» та укладав необхідні для цього документи. Кошти з рахунків «Škoda JS» після отримання їх від ДП «НАЕК «Енергоатом» у визначених попередньо сумах скеровувались на рахунки «Bradcrest Investment S.A», відкриттям яких у банках Швейцарії опікувався другий представник цієї компанії. Другий підозрюваний, який у банківських документах фігурує як фінансовий директор, також готував та скеровував на адресу банків Швейцарії необхідні для перерахування з рахунків «Bradcrest Investment S.A» коштів в інтересах колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та членів його родини», – інформували в НАБУ.

Наразі, справа слухається у ВАКС. І суд констатує «постійне затягування часу зі сторони представників захисту» підозрюваних. У 2023-му ВАКСу довелося 13 разів призначати фігурантам безплатних адвокатів, бо їх адвокати не з'являлися на засідання під різними приводами.

Крім того, ВАКС нещодавно виніс рішення про притягнення одного з адвокатів фігурантів справи до дисциплінарної відповідальності через те, що той під різними приводами (які не міг документально підтвердили) не приходив на засідання суду.

«Порушити перед органом, що згідно із законом уповноважений притягати адвоката до дисциплінарної відповідальності, питання про дисциплінарну відповідальність адвоката ОСОБА_13», – йдеться у тексті рішення. 

Сам Мартиненко із 2022 року перебуває на волі, бо вніс призначену судом заставу. За розкрадання 6,4 млн євро коштів «Енергоатому», ані він, ані його спільники й досі не понесли жодної відповідальності.

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Теги: Микола Мартиненко документи Енергоатом послуги Skoda

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Кримінал

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