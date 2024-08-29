Криптовалюта Tonkoin впала більш ніж на 20% після арешту Дурова

Арешт засновника Telegram Павла Дурова у Франції став «чорним лебедем» для криптовалюти. Про це пише Bloomberg. За даними агентства, арешт підприємця викликав резонанс у секторі, де деякі інвестори вклалися у цифровий токен, пов'язаний із месенджером. Інвестори вважали, що програма просуватиме прийняття мережі Tonkoin.

«Тепер у нас є випадок, коли подія чорного лебедя відбувається з самою компанією та її засновником – це може викликати деякі питання про майбутнє», – поділився побоюваннями партнер-засновник криптовалютної венчурної компанії 1kx Лассе Клаузен.

Більше 12 фірм інвестували в Tonkoin, чий блокчейн використовується в Telegram. Це дозволяє обробляти миттєві платежі. Компанія Pantera Capital Management вклала в це понад $100 млн на початку 2024 року.

Toncoin (TON) – це криптовалюта, створена на основі блокчейн-платформи The Open Network. Вона призначена для забезпечення високої швидкості транзакцій та різноманітності децентралізованих додатків в екосистемі TON, що тісно пов'язана з Telegram – месенджером, який вийшов за рамки простої платформи для обміну повідомленнями.

Кошти залучила ідея, яка «зачарувала» криптовалютою. Інвестори чекали, що Telegram стане «супердодатком» цифрових активів. Проте засновника месенджера затримали.

До слова, Об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».

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