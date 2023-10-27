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Справа мультимільйонера Мартиненка: Антикорупційний суд вже 13 разів призначав безплатних адвокатів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа мультимільйонера Мартиненка: Антикорупційний суд вже 13 разів призначав безплатних адвокатів
Після початку розгляду справи у ВАКС захист Мартиненка всіляко намагався затягнути процес
фото з відкритих джерел

Transparency International Ukraine у матеріалі на «Главкомі» підбивають підсумок чотирьох років розгляду у ВАКС скандальної справи

Вищий антикорупційний суд призначив за час розслідування 13 адвокатів екснардепу Миколі Мартиненку та його поплічникам. Пов’язано це з тим, що фігуранти постійно та ймовірно узгоджено відмовлялися від попередніх адвокатів. Про це йдеться у статті «Мартиненко + Вищий антикорупційний суд. Чотири незабутні роки разом».

Після початку розгляду справи Мартиненка у ВАКС захист всіляко намагався затягнути процес. Дійшло до того, що судді Федорак, Строгий та Маслов, які й розглядають справу заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДП «СхідГЗК» були змушені двічі, у 2020 та 2021 році, подавати до Офісу генпрокурора та Вищої ради правосуддя повідомлення про втручання у діяльність суддів, здійснюване захисниками.

Зокрема, захисники обвинувачених систематично прогулювали засідання без поважних причин, порушували порядок у залі суду, робили безпідставні відводи, подавали повідомлення про вчинення суддями злочинів та навіть погрожували подати проти суддів позов про захист честі та гідності.

Цікаво, що один з фігурантів, заступник директора «Схід ГЗК» Руслан Журило, взагалі мобілізувався до лав ЗСУ в березні цього року. Через це суд виділив окремо та зупинив провадження щодо нього. До слова, те саме зробили і в окремій справі про зловживання на ДП «ОГХК», де Журила разом із його заступником Юрієм Перцевим обвинувачують у завданні 300 млн грн збитків держпідприємству шляхом продажу титановмісних руд за заниженими цінами через посередників.

Зараз же ВАКС намагається прискорити процес розгляду, аби дотриматися розумних строків судового розгляду. З цієї мотивації торік у справі роз’єднали два епізоди – розкрадання на ДП «Енергоатом» та ДП «СхідГЗК».

Як повідомлялося, 22 травня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств «СхідГЗК» та «Енергоатом».

Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації).

Мартиненку та Василькову інкримінують заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час укладення та виконання контрактів щодо постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладення та виконання контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6,4 млн євро

Крім того, Мартиненка, Перелому, Журила, Сорокіна і Богданця обвинувачують у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Читайте також: Мартиненко + Вищий антикорупційний суд. Чотири незабутні роки разом
Теги: Микола Мартиненко Вищий антикорупційний суд адвокат Енергоатом гроші

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