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СБУ затримала ексзаступницю голови Волинської ОВА, яка «заробляла» на ухилянтах

Ірина Міллер
glavcom.ua
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СБУ затримала ексзаступницю голови Волинської ОВА, яка «заробляла» на ухилянтах
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку
фото: пресслужба Служби безпеки України, Facebook

Під час перебування на посаді в ОВА фігурантка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів

Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За матеріалами справи, до організації оборудки причетна колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації.

Під час перебування на посаді в ОВА фігурантка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. Вартість такої «послуги» становила до 5 тис. дол. з одного клієнта.

Для реалізації «схеми» організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів.

У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло їм виїхати за кордон як «волонтерам».

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Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку
фото: пресслужба СБУ, Facebook

Для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників оборудки і затримали організаторку.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності
Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності
фото: пресслужба СБУ, Facebook

Наразі ексчиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).

На даний момент експосадовиця перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею лише упродовж останніх днів виявили три випадки, повʼязані із фіктивними шлюбами. В усіх чоловіки намагались виїхати з України, прикриваючись хворобами дружин. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Як повідомлялося, українським прикордонникам довелося попереджувальними пострілами зупиняли двох мешканців Вінниччини та жителя Донеччини за 100 м від кордону з Угорщиною. Чоловіки намагалися втекти, але, почувши постріли, зупинилися та виконали усі законні вимоги прикордонного наряду. 

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Теги: послуги кордон мобілізація ухилянти

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