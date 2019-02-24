Maruv вважає, що нинішня війна почалась, бо ми забули попередню – Велику Вітчизняну



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Maruv розповіла, що її «задовбало» змішування політики і музики

Переможниця відбору заявила, що нова війна в Україні розпочалася через «негатив», який виходить від людей

Співачка Maruv (справжнє ім’я Анна Корсун) вважає, що українці забули про уроки радянсько-німецької війни 1941 – 1945 років, яка була частиною Другої Світової війни (вона вжила термін «Велика Вітчизняна війна» - ред.). За її словами, негатив, який виходить від людей сприяє новій війні.

Про це вона сказала після свого виступу у фіналі національного відбору на Євробачення в інтерв’ю YouTube каналу Russell Blog.

«Є така ще, знаєте, штука, коли люди забувають про стару війну і починається нова. Мені здається просто люди, напевно, забули жахи Великої Вітчизняної війни, як це було страшно, як це було важко і просто починають знову розв'язувати нову своїм негативом, небажання хоча б якось зберігати ось ці ось речі, і, Євробачення – це конкурс, в першу чергу, який створювали після Другої світової війни для того щоб об'єднати країни ... ділитися культурами ... А ми зараз знову наступаємо на ті ж граблі, як ніби історія нічому не вчить. Мені б хотілося, щоб багато хто про це задумався», - сказала вона.

«Я не бачу нічого класного в тому, що розв'яжеться якась відкрита війна, коли просто люди між собою будуть постійно собачитися і братися за зброю», - додала співачка.

Також вона заявила про свою незгоду з коментарями суддів, які були зроблені ними після її виступу у фіналі.

«Мене задовбало, що постійно змішують музику з політикою», - сказала вона.

Зазначимо, з початку доби 24 лютого окупанти випустили 258 снарядів по військовим Об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.

Раніше телеканал UA: Перший заявив, що українська співачка Maruv може представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Ізраїлі, якщо виконає умову, прописану в договорі, наданому для підписання суспільним мовником, який здійснює остаточний вибір артиста для виступу. Вона полягає у скасуванні гастролей в РФ.

Букмекери оцінили шанси української співачки Maruv на перемогу на конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні в Ізраїлі. Зокрема, букмекерська контора bet365 прогнозує, що Maruv займе 4 місце за підсумками фіналу.

Ліцензіаром композиції Siren Song, яку виконала українська співачка Maruv на національному відборі на конкурс Євробачення є російський лейбл Warner Music Russia.