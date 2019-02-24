Окупанти обстріляли Золоте та Новоолександрівку: моторошні фото



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Міни російського виробництва розривались прямо в будинках українців

Російсько-окупаційні війська обстріляли населені пункти Золоте та Новоолександрівка

Сьогодні, 24 лютого, приблизно о 5 годині ранку, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний мінометний обстріл мирних населених пунктів Золоте та Новоолександрівка. Міни російського виробництва розривались прямо в будинках українців. Налякані люди ледь встигали ховатись від вибухів. Про це інформує штаб операції Об’єднаних сил.

«Дружина схопила нашу трирічну доньку і ми хотіли вибігти, але наступним вибухом вибило двері і ми впали, – говорить мешканець Золотого Дмитро. – Через пережите моя донечка перестала розмовляти... Що нам робити, я не знаю…».

Зараз на місті чергового кривавого злочину російських окупаційних військ працюють представники української сторони СЦКК та слідчих органів, які збирають доказову базу терористичного акту проти мирного населення України, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано вісім разів із загальною витратою 44 міни калібрів 120 та 82 мм. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.