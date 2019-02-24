З початку доби окупанти випустили 258 снарядів по військовим



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Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння

Внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув військовий

У період з 00.00 до 18.00 поточної доби противник 12 разів обстріляв позиції наших військ. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

Озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, під час цих обстрілів застосовувалося також 12 разів із загальною витратою 258 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм. Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти:

двічі – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, у подальшому – з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Водяне;

двічі, з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища Піски.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупантами також здійснено шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:

двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-22, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новозванівка;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Золоте-4;

з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітної установки ЗУ-23-22 – у районі населеного пункту Катеринівка;

з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також озброєння БМП – поблизу населеного пункту Новоолександрівка;

з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Золоте-1.

Також сьогодні зранку, приблизно о 5.00, під мінометні обстріли окупантів потрапили житлові забудови селищ Золоте та Новоолександрівка. При цьому повністю зруйновані чотири житлові будинки. Наявність постраждалих та характер руйнувань уточнюються українською стороною СЦКК та правоохоронцями.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.

Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, 23 лютого російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано вісім разів із загальною витратою 44 міни калібрів 120 та 82 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.