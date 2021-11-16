В Україні знову горів будинок для літніх людей: п’ятеро загиблих

У пожежі загинули п’ятеро жінок похилого віку

У місті Дніпрі в приватному будинку для осіб похилого віку виявили п’ятьох мертвих жінок. Імовірно, вони отруїлися чадним газом. Про це сьогодні повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку для осіб похилого віку в Центральному районі міста Дніпро виявлено п’ятьох мертвих жінок віком від 75 до 89 років», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, сталося коротке замикання та загорання електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом. Наразі тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі.

Як зазначили в поліції, наразі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримано адміністратора закладу.

У рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 людей. Ще одна людина померла потім у лікарні від стресу.

Будинок для літніх людей мав назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існувало.

Наприкінці січня у Києві розпочалися перевірки приватних «пансіонатів» для людей похилого віку. Кримінальні справи тоді порушили щодо дев’яти таких закладів.