У курортній Грибівці загорілася база відпочинку (фото)

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає

Площа загоряння склала приблизно 300 кв. м

У курортному селищі Грибівка Одеської області горіла база відпочинку «Лаванда». Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

15 листопада приблизно о 21:20 до служби «101» надійшло повідомлення про загоряння будівлі на території бази відпочинку «Лаванда» по вулиці Середня,1.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відкритим полум'ям горить двоповерхова дерев'яна будівля. У той момент площа загоряння склала приблизно 300 кв. м.

«Гасіння пожежі ускладнюється сильними поривами вітру», – зазначили в пресслужбі.

Організована подача води з пожежного водоймища на поруч розташованій базі відпочинку. Також воду підвозять з річки Барабой.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Раніше в будівлі гуртожитку Одеської державної академії технічного регулювання та якості сталася пожежа.

Як повідомлялося, у нічному клубі TrueMan в Одесі в ніч на 10 листопада сталася пожежа.

Зазначається, що вогонь охопив 400 м2 будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає. До слова, Одеська поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу клубу True Man.