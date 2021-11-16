У будівлі колишньої бойлерної в Києві спалахнула пожежа (фото)

Над ліквідацією пожежі працювали десять вогнеборців

Горіли автомобільні шини та сміття на площі 300 кв. м

У вівторок, 16 листопада, сталась пожежа у недіючій будівлі на вул. Бориспільській, 37 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 08:48. До місця виклику було направлено вогнеборців 5 Державної пожежно-рятувальної частини.

Як виявилося, в одноповерховій недіючій будівлі колишньої бойлерної, розміром 14х30 м, сталося загоряння автомобільних шин та сміття на площі 300 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 09:54.

На місці події було задіяно дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронцями.

Як повідомлялося, 15 листопада ввечері сталась пожежа у приватній двоповерховій садибі на вул. Газопровідній у Подільському районі столиці.