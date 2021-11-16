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    У будівлі колишньої бойлерної в Києві спалахнула пожежа (фото)

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    Над ліквідацією пожежі працювали десять вогнеборців - У будівлі колишньої бойлерної в Києві спалахнула пожежа (фото)
    Над ліквідацією пожежі працювали десять вогнеборців
    фото: ДСНС

    Горіли автомобільні шини та сміття на площі 300 кв. м

    У вівторок, 16 листопада, сталась пожежа у недіючій будівлі на вул. Бориспільській, 37 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 08:48. До місця виклику було направлено вогнеборців 5 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Як виявилося, в одноповерховій недіючій будівлі колишньої бойлерної, розміром 14х30 м, сталося загоряння автомобільних шин та сміття на площі 300 кв. м.

    Пожежу було ліквідовано о 09:54.

    На місці події було задіяно дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    У будівлі колишньої бойлерної в Києві спалахнула пожежа (фото)
    У будівлі колишньої бойлерної в Києві спалахнула пожежа (фото)
    У будівлі колишньої бойлерної в Києві спалахнула пожежа (фото)
    У будівлі колишньої бойлерної в Києві спалахнула пожежа (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 15 листопада ввечері сталась пожежа у приватній двоповерховій садибі на вул. Газопровідній у Подільському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У будівлі колишньої бойлерної в Києві спалахнула пожежа (фото)