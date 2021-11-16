У будівлі колишньої бойлерної в Києві спалахнула пожежа (фото)
Горіли автомобільні шини та сміття на площі 300 кв. м
У вівторок, 16 листопада, сталась пожежа у недіючій будівлі на вул. Бориспільській, 37 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 08:48. До місця виклику було направлено вогнеборців 5 Державної пожежно-рятувальної частини.
Як виявилося, в одноповерховій недіючій будівлі колишньої бойлерної, розміром 14х30 м, сталося загоряння автомобільних шин та сміття на площі 300 кв. м.
Пожежу було ліквідовано о 09:54.
На місці події було задіяно дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронцями.
Як повідомлялося, 15 листопада ввечері сталась пожежа у приватній двоповерховій садибі на вул. Газопровідній у Подільському районі столиці.