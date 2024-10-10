Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ВАКС засудив до п'яти років колонії суддю Дніпропетровського райсуду

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ВАКС засудив до п'яти років колонії суддю Дніпропетровського райсуду
Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС
фото з відкритих джерел

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала суддю Дніпропетровського районного суду винуватою у вчиненні кримінального правопорушення

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим суддю Дніпропетровського районного суду в одержанні неправомірної вигоди і призначив йому покаранням 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, ідеться про суддю Лалі Новік.

«Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала суддю Дніпропетровського районного суду винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Обвинуваченій призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки, з конфіскацією частини належного їй на праві власності майна (автомобіль та земельна ділянка площею 0,06 га)», – інформує суд.  

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили суддю Новік на одержання неправомірної вигоди. За версією слідства, служителька Феміди вимагала та отримала 2500 доларів за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи у цивільній справі.

Після цього керівництво Офісу генерального прокурора погодило повідомлення їй про підозру і судді вручили документ. Також суддю Новік відсторонили від здійснення правосуддя.

 

Читайте також:

Теги: суддя корупція в Україні прокурор Антикорупційний суд правосуддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного
У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі
Вчора, 15:41
Прийнято вважати, що український народ проти корупції. Але чи дійсно це так?
Корупція в Україні. Хто винен більше: влада чи народ?
6 жовтня, 12:02
Окремо Феміда застосувала до звільненого засудженого адміністративний нагляд на рік, який здійснюватиме командир військової частини
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
5 жовтня, 10:14
Через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації
На Харківщині затримано 13 посадовців, які організували схему ухилення від мобілізації (фото)
4 жовтня, 13:22
Суд ухвалив обвинувальний вирок та призначив чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на вісім років
Суд виніс вирок чоловіку, який вбив співмешканку через ревнощі
26 вересня, 15:31
НАЗК 10 вересня завершило моніторинг способу життя Вітюка
НАЗК не виявило незаконного збагачення у ексголови кібердепартаменту СБУ Вітюка
20 вересня, 15:27
Тепер у них «єОселя». Хто з держслужбовців користується програмою президента
Тепер у них «єОселя». Хто з держслужбовців користується програмою президента Е-декларування
20 вересня, 11:20
У випадку підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці», українцям доведеться платити більше за будматеріали, і не очікувати жодних знижок
Українські промисловці закликали уряд провести міжнародний аудит «Укрзалізниці»
19 вересня, 14:54
Під час судового слухання Резніченко заявив, що у період часу, який згадується у підозрі, він виконував свою роботу
«Нуль гривень». Ексголова Дніпропетровської області розповів, скільки заробляє зараз
16 вересня, 20:50

Кримінал

Двоє братів на війні, а третій отримав вирок за ухилення від мобілізації – деталі
Двоє братів на війні, а третій отримав вирок за ухилення від мобілізації – деталі
ВАКС засудив до п'яти років колонії суддю Дніпропетровського райсуду
ВАКС засудив до п'яти років колонії суддю Дніпропетровського райсуду
Стало відомо, хто захищатиме військового Гнезділова, який «добровільно демобілізувався»
Стало відомо, хто захищатиме військового Гнезділова, який «добровільно демобілізувався»
У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі
У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі
ДБР виявило у депутатки Хмельницької міської ради незадекларовані $1,5 млн
ДБР виявило у депутатки Хмельницької міської ради незадекларовані $1,5 млн
Хто привласнив землі біля Київської ГЕС? Суд продовжив строки розгляду справи Мазепи
Хто привласнив землі біля Київської ГЕС? Суд продовжив строки розгляду справи Мазепи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
26K
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
8417
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4303
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
3939
«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua