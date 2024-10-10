ВАКС засудив до п'яти років колонії суддю Дніпропетровського райсуду

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала суддю Дніпропетровського районного суду винуватою у вчиненні кримінального правопорушення

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим суддю Дніпропетровського районного суду в одержанні неправомірної вигоди і призначив йому покаранням 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, ідеться про суддю Лалі Новік.

«Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала суддю Дніпропетровського районного суду винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Обвинуваченій призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки, з конфіскацією частини належного їй на праві власності майна (автомобіль та земельна ділянка площею 0,06 га)», – інформує суд.

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили суддю Новік на одержання неправомірної вигоди. За версією слідства, служителька Феміди вимагала та отримала 2500 доларів за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи у цивільній справі.

Після цього керівництво Офісу генерального прокурора погодило повідомлення їй про підозру і судді вручили документ. Також суддю Новік відсторонили від здійснення правосуддя.