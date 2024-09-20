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НАЗК не виявило незаконного збагачення у ексголови кібердепартаменту СБУ Вітюка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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НАЗК не виявило незаконного збагачення у ексголови кібердепартаменту СБУ Вітюка
НАЗК 10 вересня завершило моніторинг способу життя Вітюка
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Вартість майна Вітюка і його сім'ї не перевищує встановлену законом межу, яка б свідчила про можливе незаконне збагачення

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку колишнього керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки Іллі Вітюка. У результаті перевірки ознак незаконного збагачення не виявлено. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит «Слідства. Інфо».

Як зазначається, моніторинг способу життя Вітюка було завершено ще 10 вересня. За його результатами не було виявлено невідповідностей між рівнем життя ексчиновника та його майновим станом і задекларованими доходами.

Національне агентство з питань запобігання корупції поясняє, що вартість майна Вітюка і його сім'ї не перевищує встановлену законом межу, яка б свідчила про можливе незаконне збагачення. За законом, активи можуть бути визнані необґрунтованими, якщо їх вартість перевищує прожитковий мінімум у 500 разів і більше.

Нагадаємо, «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування, у якому йдеться про те, що вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дружина голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка придбала дороговартісну квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську. У декларації Вітюка значиться, що житло придбали за 12,8 млн грн, однак ринково ціна такої квартири складає понад 20 млн грн. Житло начебто придбали за доходи дружини, яка зареєструвала ФОП за кілька днів до повномасштабної війни, і даних про діяльність якої ніде немає.

Згодом журналісти повідомили, що 1 квітня до їхнього журналіста Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Видання заявило, що Служба безпеки України могла дати відповідну вказівку представникам військкомату через те, що журналіст викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Спецслужбовці запевнили, що проводять перевірку.

Також Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження у справі перешкоджання журналістській діяльності після того, як журналістові «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату представники військкомату намагалися вручити повістку за вказівкою працівника спецслужби.

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо».

За рішенням глави СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з Центром спеціальних операцій «А».

Згодом президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

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Теги: СБУ корупція в Україні НАЗК

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