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Рада ухвалила новий законопроєкт про угоду зі слідством щодо корупційних злочинів: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада ухвалила новий законопроєкт про угоду зі слідством щодо корупційних злочинів: деталі
Новий законопроєкт про угоди зі слідством підтримали НАБУ та САП
фото з відкритих джерел

Новий законопроєкт про угоди зі слідством відповідає міжнародним зобов’язанням України 

Верховна Рада на засіданні 9 жовтня проголосувала у першому читанні за законопроєкт №12039 про угоду зі слідством щодо розслідування корупційних злочинів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що документ за основу підтримали 268 парламентарів, 

Законопроєкт №12039: головні норми

За його словами, новий законопроєкт про угоди зі слідством підтримали НАБУ та САП, також він відповідає міжнародним зобов’язанням України.  

Так, згідно із законопроєктом:

  • вводиться нова стаття, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення, ніж вимагає кодекс;
  • у таких випадках суд зможе визначити як додаткове покарання штраф – 102 млн грн максимум за особливо тяжкий злочин та понад 4 млн грн за тяжкий злочин;
  • також суд зможе конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено;
  • водночас такий інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора;
  • коли йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це невеликі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Нагадаємо, група народних обранців, куди зокрема ввійшов лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пропонує внести зміни до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу у частині закріплення великих штрафів для корупціонерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт №12039 від 17 вересня.

Згідно з проєктом закону, для осіб, котрі скоїли корупційний злочин і погодилися укласти з прокурором угоду про визнання винуватості, передбачається запровадження додаткового покарання у вигляді штрафу. Його розмір варіюватиметься в залежності від тяжкості вчиненого правопорушення. 

Як повідомляв «Главком», 18 липня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Він дозволяє підозрюваним у корупції «відкупитися» від покарання, сплативши штраф. За основу проголосував 231 народний депутат. Зокрема, розміри відшкодування варіюються від 204 тис. до 204 млн грн залежно від тяжкості злочину.

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Теги: корупція в Україні законопроєкт Ярослав Железняк майно злочин розслідування слідство депутат Верховна Рада

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