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ДБР виявило у депутатки Хмельницької міської ради незадекларовані $1,5 млн

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ДБР виявило у депутатки Хмельницької міської ради незадекларовані $1,5 млн
Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні
фото: ДБР

Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці

Працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

ДБР не вказує імені депутатки, однак з власних джерел «Главкому» стало відомо, що йдеться про Світлану Баранську від депутатської фракції «Політична партія «Європейська солідарність».

«Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад $1,5 млн у різній валюті», – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

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фото: ДБР

Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

До слова, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі.

Крупу відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн 1528 гривень.

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Теги: Хмельниччина корупція в Україні прокурор розслідування жінка ДБР

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