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У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі
Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного
фото: Рівненська обласна прокуратура

Наразі правоохоронці встановлюють коло всіх клієнтів та причетних до злочину осіб

У Рівному викрито схему ухилення від мобілізації через медико-соціальну експертну комісію МСЕК. Правоохоронці повідомили про підозру трьом жінкам та вилучили 14,5 млн грн у різній валюті. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

«У ході досудового розслідування встановлено, що жінки налагодили схему ухилення від мобілізації. Через знайомих лікарів різних медичних закладів обласного центру вони оформляли фіктивну документацію, яку потім подавали на розгляд МСЕК для отримання групи інвалідності. У подальшому ці документи давали можливість безперешкодного виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.

У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі фото 1

Вартість пакета документів становила $16 700. Одну з учасниць схеми затримали після одержання довідки МСЕК та передачі $5 300.

«Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного. Під час слідчих дій вилучено медичну документацію та 14,5 млн грн у різній валюті», – йдеться у повідомленні.

У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі фото 2

За інформацією прокуратури, три жінки отримали запобіжний захід: дві – у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, одна перебуватиме під домашнім арештом.

Наразі правоохоронці встановлюють коло всіх клієнтів та причетних до злочину осіб. Жінки можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Користувачі соціальних мереж вражені цією новиною та активно коментують її.

У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі фото 3
У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі фото 4
У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі фото 5

Нагадаємо, що працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Також працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

До слова, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі.

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Теги: корупція лікарня корупція в Україні лікар Україна Рівне Офіс Генерального прокурора Рівненщина ухилянти прокурор

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Кримінал

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