У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі

Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного

Наразі правоохоронці встановлюють коло всіх клієнтів та причетних до злочину осіб

У Рівному викрито схему ухилення від мобілізації через медико-соціальну експертну комісію МСЕК. Правоохоронці повідомили про підозру трьом жінкам та вилучили 14,5 млн грн у різній валюті. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

«У ході досудового розслідування встановлено, що жінки налагодили схему ухилення від мобілізації. Через знайомих лікарів різних медичних закладів обласного центру вони оформляли фіктивну документацію, яку потім подавали на розгляд МСЕК для отримання групи інвалідності. У подальшому ці документи давали можливість безперешкодного виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.

Вартість пакета документів становила $16 700. Одну з учасниць схеми затримали після одержання довідки МСЕК та передачі $5 300.

«Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного. Під час слідчих дій вилучено медичну документацію та 14,5 млн грн у різній валюті», – йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, три жінки отримали запобіжний захід: дві – у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, одна перебуватиме під домашнім арештом.

Наразі правоохоронці встановлюють коло всіх клієнтів та причетних до злочину осіб. Жінки можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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