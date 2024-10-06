Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК

За 2023 рік сімейство Крупи задекларувало 161,3 тис. грн доходу від надання майна в оренду компанії нардепа Лабазюка

Фірма нардепа Сергія Лабазюка орендує землі підозрюваної у незаконному збагаченні посадовиці

Приватне підприємство «Аграрна компанія 2004» нардепа-мажоритарника Сергія Лабазюка майже десять років орендує землі сільськогосподарського призначення сім’ї посадовців з Хмельниччини, яка стала відомою на всю Україну завдяки великій кількості готівки у доларах, що зберігалися у тумбочці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані земельного реєстру.

Вдома у сім'ї Крупи виявлено $5,2 млн, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності фото: ДБР

Ідеться про голову Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу, яку ДБР підозрює у корупційному злочині. В електронній декларацій за 2023 рік посадовиця, зокрема, вказала володіння 16 гектарів земель для ведення особистого селянського господарства на територіях Кам’янець-Подільського та Хмельницького районів. Вісім ділянок «нарізано» рівномірно, по два гектари кожна. Скоріше за все, це паї, які у 2016 році потрапили до власності Тетяни Крупи. З того часу їх обробляє «Аграрна компанія 2004» Лабазюка.

Вісім ділянок Тетяни Крупи «нарізано» рівномірно, по два гектари кожна дані з кадастрової карти

Також своїх 2 га землі чоловік голови МСЕК Володимир Крупа передав в оренду фірмі нардепа.

Приватне підприємство «Аграрна компанія 2004» нардепа-мажоритарника Сергія Лабазюка майже десять років орендує землі сільськогосподарського призначення сім'ї Крупи дані: земельний кадастр

Варто додати, що за 2023 рік сімейство Крупи задекларувало 161,3 тис. грн доходу від надання майна в оренду ПП «Аграрна компанія 2004».

Нагадаємо, що 21 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря. За відомостями слідства, у серпні 2023 року парламентар звернувся до тодішнього віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова з проханням надати його компанії АТ «Ю Ар Ді» підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. Натомість підконтрольний нардепу директор «Ю Ар Ді» Денис Назімов, який був залучений до переговорів, пообіцяв на той час голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України Сергій Лабазюк через свого водія надав Мустафі Найєму $150 тис. хабаря (обіцяний відсоток від вартості підрядних робіт). Гроші лежали у китайській шкатулці, їх привіз водій Лабазюка на паркінг одного зі столичних супермаркетів і передав Найєму.

28 листопада антикорупційний суд на два місяці арештував підозрюваного нардепа Сергія Лабазюка. При цьому Феміда визначила можливість для внесення застави у розмірі 40,2 млн грн. Того ж дня всю заставу було внесено на спецрахунок суд і обранець вийшов на волю.

У травні 2024 року справу Лабазюка було скеровано до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв «Главком», що працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу.

Як відомо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

До слова, очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

Згодом пресслужба Хмельницької обласної ради заявила, що особисте збагачення шляхом протиправних дій є неприпустимим, особливо у нинішній час війни.