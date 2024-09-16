«Нуль гривень». Ексголова Дніпропетровської області розповів, скільки заробляє зараз

Під час судового слухання Резніченко заявив, що у період часу, який згадується у підозрі, він виконував свою роботу

Ексголова Дніпропетровської ОВА заявив, що зараз він живе за рахунок заощаджень

Сьогодні, 16 вересня, Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ексголови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Під час судового слухання Резніченко заявив, що у період часу, який згадується у підозрі, він виконував свою роботу.

Наразі, за словами, Резніченка, його місячний дохід – нуль гривень. Тобто він нічого не заробляє.

На питання судді, чи є хтось на утриманні у Резніченка, ексголова Дніпропетровської ОВА відповів: «Собаки».

«А діти?», – перепитала суддя.

«Так, вони до мене приїджали», – додав Репзніченко. Він уточнив, що діти гостювали у нього у липні-серпні і повернулися за кордон на початку вересня.

Ексголова Дніпропетровської ОВА заявив, що зараз він живе за рахунок заощаджень. Прокурор у суді підрахував: заощадження Резніченка, які офіційно задекларовані, складають 17 млн грн.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення щодо міри запобіжного заходу

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

За даними досудового розслідування, починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.