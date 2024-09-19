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Українські промисловці закликали уряд провести міжнародний аудит «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Українські промисловці закликали уряд провести міжнародний аудит «Укрзалізниці»
У випадку підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці», українцям доведеться платити більше за будматеріали, і не очікувати жодних знижок
фото з відкритих джерел

Ми не повинні платити за неефективний менеджмент: промисловці

«Укрзалізниця» користується своїм монопольним становищем та необґрунтовано підвищує тарифи на вантажні перевезення, тим самим створюючи ризики для економічної безпеки України. Тому уряд має залучити міжнародні компанії та провести незалежний аудит в «Укрзалізниці», щоб дати оцінку діяльності керівництва, яке роздуває витрати та не дає позитивних фінансових результатів. Про це заявили представники промислових галузей на пресконференції в «Інтерфакс Україна».

«Укрзалізниця» зараз, прикриваючись воєнним станом, приймає рішення кулуарно, і це ще більш неефективно та непрогнозовано. Тим часом з 2021 року вантажні тарифи аграрної продукції зросли у 2 рази, для вугільної руди – 2,5 раза, для металів та інших вантажів – на 70%, тобто дуже суттєво. У розвинених країнах таке підвищення відбувається протягом 25-30 років. У нас це призвело до того, що зараз тарифи Укрзалізниці, навіть з урахуванням курсу долара, виросли на 25-60%», – заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

Він також зауважив, що з літа 2022 року обсяги перевезення «Укрзалізниці» суттєво зросли, і компанія почала отримувати прибутки. Це є передумовою для зниження вантажних тарифів мінімум на 15-20%, щоб стимулювати обсяги виробництва, а відповідно – дати «Укрзалізниці» ще більше вантажів та прибутків.

Схожої думки притримується і виконавча директорка Української асоціації добувних підприємств Ксенія Оринчак: вона підкреслила, що непрогнозовані підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення є поганим сигналом для інвесторів, які могли б зайти в Україну. Тим більше, що об’єктивно причин для підвищення тарифів немає – є лише приклади роздування витрат, які свідчать про неефективність керівництва компанією.

«Ми розуміємо, що Укрзалізниця і «корупція» це тотожні слова. Тому ми просимо від галузі прем'єр-міністра та президента, провести аудит «Укрзалізниці», з залученням до цього міжнародних донорів. Ми не готові платити великі зарплати неефективним менеджерам «Укрзалізниці», – підкреслила Оринчак.

У свою чергу України Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків, нагадав присутнім про нещодавнє інтерв’ю керівника «Укрзалізниці» Євгена Лященка, у якому він зокрема заявив, що підвищення тарифів на вантажні перевезення дасть компанії закінчити рік з прибутком.

«Тобто, він каже: ми отримаємо гроші, і як менеджер прозвітуємо уряду, що ми ефективно працюємо. А заручниками цього всього виступає країна і весь бізнес. І у мене запитання: що на це буде робити антимонопольний комітет? Адже схема ведення бізнесу в «Укрзалізниці» дуже проста: коли добізнесувалося і закінчилися гроші, вони просто йдуть до споживача, збирають свій «врожай» і закривають проблеми, які у них є. Але ж це не конкуренція. Що ж буде, коли «Укрзалізниці» доведеться конкурувати з перевізниками з Євросоюзу, якщо воно все об'єднається?» – каже Гольченко.

Зі свого боку президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій зауважив, що у випадку підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці», українцям доведеться платити більше за будматеріали, і не очікувати жодних знижок.

«Якщо брати Україну та український бізнес як організм, то «Укрзалізниця» – це дуже важлива аорта, і вона весь час перетискається, причому навмисно. Не можна просто брати гроші з кишені пересічного українця, який купує товар по завищеній ціні. Зараз більшість виробників рятується тим, що намагаються перевезти логістику на інші види транспорту. І при цьому увесь час ми чуємо заклики про надання волонтерської допомоги. Але у нас вже, напевно, завершується можливість у підприємствах надавати таку допомогу – тому що до 30% працівників вже на фронті, а собівартість продукції постійно росте», – каже Салій.

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Теги: перевезення корупція Україна бізнес Укрзалізниця гроші тарифи

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