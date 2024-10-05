У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо

Окремо Феміда застосувала до звільненого засудженого адміністративний нагляд на рік, який здійснюватиме командир військової частини

Колишній посадовець достроково вийшов із в’язниці, йому залишалося відсидіти рік і чотири місяці

Засуджений за корупцію колишній голова Хмельницької міської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), лікар-травматолог Любомир Зав’ялець мобілізувався до армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Експосадовець відбував покарання у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Там він виявив бажання проходити військову службу за контрактом. Керівництво установи покарань почуло засуджено і звернулося до суду з поданням про застосування до нього умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Таке процедура стала можливою для засуджених осіб, котрі добровільно погоджуються воювати, після ухвалення Верховною Ради відповідних змін до законодавства у травні 2024 року.

У суді з’ясувалося, що ексголова МСЕК підпадає під вимоги проходження військової служби за контрактом (до досягнення граничного віку на військовій службі засудженому залишилось понад три роки; він придатний до військової служби за станом здоров’я; пройшов професійно-психологічний відбір; має достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби).

Суд задовольнив подання керівництва СІЗО, достроково відпустив засудженого на корупції лікаря і передав його нацгвардійцям для супроводу до військової частини, з якою він уклав контракт. Якби не мобілізувався, Любомиру Зав’яльцю довелося б сидіти в тюрмі ще один рік і чотири місяці.

Крім цього, Феміда застосувала до звільненого засудженого адміністративний нагляд на рік, який здійснюватиме командир військової частини. Зокрема, колишньому голові МСЕК заборонено перебувати поза межами місця дислокації військової частини і без дозволу командира в особистих справах виїжджати за межі місця дислокації військової частини.

Як повідомляв «Главком», у квітні 2023 року Хмельницький міськрайонний суд визнав невинуватим і виправдав голову Хмельницької міської медико-соціальної експертної комісії Любомира Зав’яльця, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди. Суд повірив у версію посадовця, що кошти на суму $700, які йому до робочого кабінету приніс спільник – це повернення боргу за придбання саджанців.

У грудні 2023 року Хмельницький апеляційний суд скасував виправдувальний вирок і призначив Любомиру Зав’яльцю два роки тюрми. Апеляція підтвердила версію слідства, що обвинувачений голова МСЕК разом зі спільником отримали від громадянки $1,1 тис. хабаря за вплив на членів Хмельницької МСЕК з метою прийняття рішення про видачу їй ІІ групи інвалідності на три роки. Вирок апеляції у травні 2024 року залишив у силі Верховний суд.

Разом із тим, колишній голова МСЕК Любомир Зав’ялець після вироку апеляції просив суд відтермінувати покарання, оскільки захворів на тяжку хворобу. Однак Феміда відмовила у задоволенні клопотання.