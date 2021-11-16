У Польщі затримали українця, який розмалював пам'ятник Пілсудському

У Польщі затримали українця за підозрою у вандалізмі над пам’ятником Пілсудському

Другий зловмисник перебуває у розшуку, ймовірно, він уже залишив Польщу

Поліція Польщі затримала одного з двох вандалів, які у ніч проти 6 листопада розфарбували пам’ятники Юзефу Пілсудському і легіонерам. у Кракові. Про це повідомляє RMF24.

Повідомлється, що затриманим виявився громадянин України, йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Цю інформацію підтвердив під час пресконференції міністр юстиції Збігнєв Зіобро.

Зазначається, що двоє осіб приїхали до Кракова за день до акту вандалізму. Вночі вони розмалювали пам’ятники і відразу виїхали з міста. Другий зловмисник перебуває у розшуку, ймовірно, він уже залишив Польщу.

«У цій справі могло йтися про намагання посварити поляків з українцями», – повідомили в поліції.

Затриманий громадянин України розповів, що вони зі спільником отримали «доручення» вчинити перед 11 листопада – Днем незалежності Польщі – акт вандалізму щодо пам’ятника Пілсудському.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 листопада у Кракові вандали розмалювали пам’ятник чотирьом легіонерам жовтою і синьою фарбами, а на цоколь пам’ятника Пілсудському нанесли білою фарбою знак націоналістів, який використовується у тому числі українськими праворадикальними організаціями.

Нагадаємо, одного із студентів, який скоїв акт вандалізм над пам’ятником Степану Бандері у Львові, засудили до чотирьох років в’язниці з іспитовим терміном два роки.

Як повідомлялося, 5 лютого у Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері. Зловмисники кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку.