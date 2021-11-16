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    У Польщі затримали українця, який розмалював пам'ятник Пілсудському

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    У Польщі затримали українця за підозрою у вандалізмі над пам&rsquo;ятником Пілсудському - У Польщі затримали українця, який розмалював пам'ятник Пілсудському
    У Польщі затримали українця за підозрою у вандалізмі над пам’ятником Пілсудському
    фото: krakow.wyborcza.pl

    Другий зловмисник перебуває у розшуку, ймовірно, він уже залишив Польщу

    Поліція Польщі затримала одного з двох вандалів, які у ніч проти 6 листопада розфарбували пам’ятники Юзефу Пілсудському і легіонерам. у Кракові. Про це повідомляє RMF24.

    Повідомлється, що затриманим виявився громадянин України, йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

    Цю інформацію підтвердив під час пресконференції міністр юстиції Збігнєв Зіобро.

    Зазначається, що двоє осіб приїхали до Кракова за день до акту вандалізму. Вночі вони розмалювали пам’ятники і відразу виїхали з міста. Другий зловмисник перебуває у розшуку, ймовірно, він уже залишив Польщу.

    «У цій справі могло йтися про намагання посварити поляків з українцями», – повідомили в поліції.

    Затриманий громадянин України розповів, що вони зі спільником отримали «доручення» вчинити перед 11 листопада – Днем незалежності Польщі – акт вандалізму щодо пам’ятника Пілсудському.

    Як повідомлялося, у ніч проти 6 листопада у Кракові вандали розмалювали пам’ятник чотирьом легіонерам жовтою і синьою фарбами, а на цоколь пам’ятника Пілсудському нанесли білою фарбою знак націоналістів, який використовується у тому числі українськими праворадикальними організаціями.

    Нагадаємо, одного із студентів, який скоїв акт вандалізм над пам’ятником Степану Бандері у Львові, засудили до чотирьох років в’язниці з іспитовим терміном два роки.

    Як повідомлялося, 5 лютого у Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері. Зловмисники кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку.

    Теги: Польща вандалізм поліція
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    У Польщі затримали українця, який розмалював пам'ятник Пілсудському