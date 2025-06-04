Суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку

Феміда відмовила Кириленку у праві виїжджати у службові відрядження за кордон

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвоката голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Йому зменшено заставу до 25 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

Захист просив зменшити заставу посадовцю з 30 млн грн до трьох, а також повернути закордонний паспорт для поїздок у службові відрядження за кордон. Адвокат повідомив, що компанія «Керамет», яка 28 серпня 2024 року внесла заставу за голову Антимонопольного комітету у розмірі 30 млн грн, звернулася до Кириленка з проханням повернути внесені кошти.

Водночас суд відмовив у проханні дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон. Правоохоронці підозрюють Кириленка в незаконному збагаченні на понад 70 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Нагадаємо, у 2024 році голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко хотів виїхати до Парижа на заходи Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Сторона захисту просила з 30 листопада по 8 грудня скасувати суд вимогу не відлучатися з Києва без дозволу. Захист стверджував, що саме АМКУ зобов'язане представляти Україну в ОЕСР, а на Кириленка прийшло іменне запрошення. Варто зазначити, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль навіть погодив йому відрядження з 2 по 6 грудня.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020-2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн.

Згодом судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 16 вересня відмовили в задоволенні апеляції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

До слова, Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.