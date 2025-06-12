Вищий антикорупційний суд залишив чинним запобіжний захід посадовцю зі спеціальним статусом

Керівник підозрюється у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення про зміну запобіжного заходу керівнику одного з державних органів зі спеціальним статусом

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід керівнику одного з державних органів зі спеціальним статусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АП ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення про зміну запобіжного заходу керівнику одного з державних органів зі спеціальним статусом України у виді застави розміром 25 млн грн.

За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

За даними слідства, зазначена особа підозрюється у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

До слова, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. За словами правоохоронців, Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні.