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Вищий антикорупційний суд залишив чинним запобіжний захід посадовцю зі спеціальним статусом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вищий антикорупційний суд залишив чинним запобіжний захід посадовцю зі спеціальним статусом
Керівник підозрюється у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні
фото: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення про зміну запобіжного заходу керівнику одного з державних органів зі спеціальним статусом

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід керівнику одного з державних органів зі спеціальним статусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АП ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення про зміну запобіжного заходу керівнику одного з державних органів зі спеціальним статусом України у виді застави розміром 25 млн грн.

Вищий антикорупційний суд залишив чинним запобіжний захід посадовцю зі спеціальним статусом фото 1

За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

За даними слідства, зазначена особа підозрюється у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

До слова, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. За словами правоохоронців, Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні.

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Теги: декларація вирок Вищий антикорупційний суд

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