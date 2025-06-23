За ексголову Тернопільської облради внесено 15 млн грн застави

Головко залишатиметься на волі з електронним браслетом

За ексголову Тернопільської облради Михайла Головка, засудженого до дев'яти років вʼязниці, внесли 15 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеви видання «Тернополяни».

Головко мав п’ять днів, аби внести заставу – і сьогодні, 23 червня, це зробив.

Відтак ексголова Тернопільської облради залишатиметься на волі з електронним браслетом, із забороною залишати місце проживання та з іншими процесуальними обов’язками. Також він має здати на зберігання до управління ДМС у Тернопільській області свій паспорт для виїзду за кордон (за його наявності).

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді розглядалася кримінальна справа щодо обвинувачення Михайла Головка в хабарництві. Слідство вважало, що Головко разом ще з двома колишніми заступниками керівника Тернопільської ОВА вимагали від власника приватного підприємства 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 600 тис. грн.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у лютому цього року повідомили ексголові Тернопільської облради про нову підозру. Йдеться про незадеклароване майно на понад 2 млн грн.

До слова, Львівський адміністративний суд вирішив поновити на посаді голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Однак у той же день депутати Тернопільської облради проголосували за звільнення Головка.