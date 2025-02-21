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Ексголова Тернопільської облради Головко отримав нову підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ексголова Тернопільської облради Головко отримав нову підозру
Головко проходить у кримінальному провадженні про хабарництво
фото з відкритих джерел

Правоохоронці знайшли незадеклароване майно екснардепа на 2 млн грн

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України 7-го та 8-го скликань, ексголові Тернопільської облради про нову підозру. Йдеться про незадеклароване майно на понад 2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Згідно з даними «Главкома», йдеться про колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, який обвинувачується в корупційному злочині.

Слідство встановило, що підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 роках належну своїй матері квартиру площею 201,9 кв. м, яку використовував разом із членами сім’ї, а також паркувальне місце, автомийку та комору, які належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку.

Правоохоронці кваліфікували дії депутата за ч. 1 ст. 366-2 КК України. Йому загрожує штраф до 56 тис. грн або 240 годин громадських робіт чи обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Водночас у Вищому антикорупційному суді розглядається кримінальна справа щодо обвинувачення Михайла Головка в хабарництві. Слідство підозрює, що Головко разом ще з двома колишніми заступниками керівника Тернопільської ОВА вимагали від власника приватного підприємства 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 600 тис. грн.

До слова, Львівський адміністративний суд вирішив поновити на посаді голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Однак у той же день депутати Тернопільської облради проголосували за звільнення Головка.

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Теги: Тернопіль Тернопільщина корупція в Україні декларація НАБУ

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