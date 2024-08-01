Суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради

Колишній голова Тернопільської облради (ліворуч), якого підозрювали в корупції, з другої спроби поновився на посаді

Суд вирішив заплатити Головку майже 600 тис. грн за час вимушеного прогулу

Львівський адміністративний суд вирішив поновити на посаді голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Раніше правоохоронці затримали Головка, йому інкримінували вимагання 2,4 млн грн хабаря у бізнесмена. Про це повідомляє «Суспільне» та Zaxid.net.

Як зазначив сам Головко, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив його позов про поновлення на посаді та виплату зарплати у розмірі 591 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Також Михайло Головко сказав, що надасть коментар, коли повернеться зі Львова до Тернополя.

Як пишуть журналісти, під час засідання Михайло Головко та його адвокати переконували суд, що позачергова сесія, на якій звільнили голову обласної ради, незаконна. Відповідно, рішення, які на ній ухвалили, нелегітимні.

Захисники вважають, що депутати мали ініціювати позачергове скликання й погодити всі питання з головком. Звільнений голова також сказав, що думав, що депутати проводять не сесію, а збори. Крім цього, він вважає, що на депутатів тиснули, бо насправді він має з ними добрі взаємини.

Нагадаємо, у червні 2023 року голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому» під час отримання хабаря розміром 600 тис. грн.

26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали у волонтера 1,8 млн грн.

Як повідомляли правоохоронці, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Також за ці кошти посадовці нібито обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар.