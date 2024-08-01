Депутати Тернопільської облради звільнили Головка, який сьогодні поновився на посаді

Звільнення Головка підтримали одноголосно усі 40 депутатів

Сьогодні, 1 серпня, депутати Тернопільської облради проголосували за звільнення ексголови Тернопільської облради Михайла Головка, якого сьогодні ж було поновлено на роботі. Звільнення Головка підтримали одноголосно усі 40 депутатів, які взяли участь у голосуванні. Про це повідомляє «Файне місто».

Зазначається, що на позачерговій сесії зібралися 40 депутатів із 63. Голосування було таємним. У сесійній залі встановили спеціальну кімнату для голосування та скриньку для бюлетенів. Депутати мали годину часу для того, щоб зробити своє рішення.

Депутати Тернопільської облради знову звільнили Головка, який через суд поновився на посаді pic.twitter.com/Wk8XijVAZ3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2024

За звільнення Михайла Головка з посади голови Тернопільської обласної ради проголосували всі 40 зареєстрованих у сесійній залі депутатів.

Як повідомлялося, Львівський адміністративний суд вирішив поновити на посаді голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Раніше правоохоронці затримали Головка, йому інкримінували вимагання 2,4 млн грн хабаря у бізнесмена.

Як зазначив сам Головко, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив його позов про поновлення на посаді та виплату зарплати у розмірі 591 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Також Михайло Головко сказав, що надасть коментар, коли повернеться зі Львова до Тернополя.

Під час засідання Михайло Головко та його адвокати переконували суд, що позачергова сесія, на якій звільнили голову обласної ради, незаконна. Відповідно, рішення, які на ній ухвалили, нелегітимні.

Захисники вважають, що депутати мали ініціювати позачергове скликання й погодити всі питання з головком. Звільнений голова також сказав, що думав, що депутати проводять не сесію, а збори. Крім цього, він вважає, що на депутатів тиснули, бо насправді він має з ними добрі взаємини.

Нагадаємо, у червні 2023 року голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому» під час отримання хабаря розміром 600 тис. грн.

26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали у волонтера 1,8 млн грн.