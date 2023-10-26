Депутати звільнили голову Тернопільської облради Михайла Головка

Тернопільський голова став першим, кого депутати відправили у відставку

Сьогодні, 26 жовтня, депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення з посади голови Михайла Головка – відповідне рішення було прийнято одноголосно. Рішення приймалося таємним голосуванням, інформує «Zaxid».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що депутати Тернопільської облради зібралися на збори, під час яких проголосували за проведення позачергової сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання. «За» проголосували 49 депутатів із 51 зареєстрованого.

На сесійне засідання винесли лише два питання – надання мандату новій депутатці від партії «Довіра» Ользі Соколишин, а також звільнення Михайла Головка з посади голови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Депутати таємним голосуванням звільнили Михайла Головка з посади голови Тернопільської обласної ради – за це рішення проголосували одноголосно 51 депутат, який зареєструвався в сесійні залі (всього в облраді налічується 63 обранці).

У публікації говориться, що Михайло Головко – перший голова, якого депутати відправили у відставку. Вони і раніше намагалися звільнити Головка з посади, однак чиновник після оголошення йому про підозру у хабарництві двічі брав відпустку. Через п’ять місяців депутати зібрали необхідну кількість голосів, щоб провести збори обранців і відкрити позачергову сесії Тернопільської облради.

Видання додало, що 25 жовтня Михайло Головко перервав відпустку для того, щоб вийти на роботу. Під час сесії він перебував у своєму кабінеті.

Нагадаємо, 26 червня цього року Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони начебто вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Правоохоронці наполягають, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також «Главком» писав, що Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу захисників голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка і зобов'язала Національне антикорупційне бюро повернути гроші, які у нього вилучили під час обшуків у квартирі. Цю інформацію підтвердив адвокат Головка Олександр Тананакін.