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Голова Тернопільської облради погорів на хабарі: деталі гучного скандалу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова Тернопільської облради погорів на хабарі: деталі гучного скандалу
Михайло Головко став головою Тернопільської обласної ради з 25 листопада 2020 року
фото з відкритих джерел

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому» під час отримання хабаря розміром 600 тис. грн

26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали у волонтера 1,8 млн грн.

Затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар.

Повідомляється, що після передачі «третього траншу» у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому».

Зазначимо, що Головко є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з 2002 року. Весною 2023 року, під час вигнання Московської церкви, він також був активним противником цієї церкви.

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода» нетерпиме до корупції в жодному її прояві. Однак ми вже неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження за свою державницьку позицію. Тому сьогодні розраховуємо на об‘єктивне і неупереджене розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні пресслужби «Свободи».

У заяві організації підкреслюється нетерпиме ставлення до корупції у всіх її проявах, однак додали, що останнім часом Головко нібито отримував багато погроз з боку «агресивних активістів Московського патріархату» через його активну позицію щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні та переданні Почаївської лаври з УПЦ МП на баланс Тернопільської території.

На затримання головка відреагували і в Московському патріархаті. 

«26 червня 2023 року НАБУ затримала голову Тернопільської облради Михайла Головка, який обіцяв вигнати монахів зі Свято-Успенської Почаївської лаври та передати її «українській церкві». Два місяці тому М. Головко у складі робочої групи, яку сам створив, як повідомляють ЗМІ, особисто вивчав «правомірність використання комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської Лаври», – йдеться у повідомленні Московського патріархату.

Відомо, що Головко став головою Тернопільської обласної ради з 25 листопада 2020 року. До того він був народним депутатом України 7-го (заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, голова підкомітету з питань господарського законодавства) та 8-го (член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; голова Міжфракційного депутатського об’єднання Верховної Ради України «За тверезе майбутнє») скликань.

Головко був активним учасником Революції Гідності та комендантом наметового містечка на вулиці Лютеранській. 2022 року на облраді Тернополя вивісив гігантський банер із портретом провідника ОУН Степана Бандери, який навіть потрапив до Книги рекордів України. Тепер українці пригадали всі «заслуги» Головка та звинувачують його в тому, що він просто прикривався патріотизмом.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Високопосадовців облради підозрюють у хабарництві. 

Теги: хабар Тернопіль

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