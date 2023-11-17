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Суд змінив запобіжний захід голові Тернопільської облради Головку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд змінив запобіжний захід голові Тернопільської облради Головку
Суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу для Головка
фото з відкритих джерел

За клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тис. грн, які були внесені в якості застави за особу

Вищий антикорупційний суд  вирішив помістити під цілодобовий домашній арешт голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, який підозрюється у хабарництві. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

Як зазначають у САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу для Головка.

«За рішенням суду до зазначеного підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт», – наголошують правоохоронці.

Крім цього, суд також вилучив на користь держави понад 805 тис. грн, які раніше внесли у якості застави за Головка.

«За рішенням суду до указаного підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт. Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тис. грн, які були внесені в якості застави за особу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила заарештувати колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка і стягнути його заставу в бюджет через невиконання процесуальних обов’язків. 

Нагадаємо, 26 червня цього року Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони начебто вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Правоохоронці наполягають, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.

До відома,  26 жовтня, депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення з посади голови Михайла Головка

Теги: суддя арешт прокурор звільнення Тернопільщина Антикорупційний суд

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