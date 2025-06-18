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Ексголову Тернопільської облради Головка засуджено до девʼяти років ув'язнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ексголову Тернопільської облради Головка засуджено до девʼяти років ув'язнення
Ексголова облради (перший ліворуч) може оскаржити вирок суду упродовж 30 днів
фото: Facebook/ВАКС

Суд призначив Головку увʼязнення з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у проханні та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Феміда призначила колишньому голові облради девʼять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому також заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком до трьох років.

Суд дійшов висновку, що колишній голова Тернопільської обласної ради просив та одержав хабар у розмірі 612 тис. грн за включення об’єкта будівництва до переліку таких, що потребують фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Окрім того, Головка визнано винуватим у зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Варто зазначити, що колишній посадовець ще може оскаржити вирок суду упродовж 30 днів через подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді розглядалася кримінальна справа щодо обвинувачення Михайла Головка в хабарництві. Слідство вважало, що Головко разом ще з двома колишніми заступниками керівника Тернопільської ОВА вимагали від власника приватного підприємства 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 600 тис. грн.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у лютому цього року повідомили ексголові Тернопільської облради про нову підозру. Йдеться про незадеклароване майно на понад 2 млн грн.

До слова, Львівський адміністративний суд вирішив поновити на посаді голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Однак у той же день депутати Тернопільської облради проголосували за звільнення Головка.

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Теги: корупція в Україні Тернопільщина Вищий антикорупційний суд

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