Загибель шістьох пілотів на Донеччині: з’явилося фото

ДБР розпочало кримінальну справу

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба.

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«29 серпня 2023 року у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Загинуло шестеро військовослужбовців Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

ДБР обіцяє провести всебічне та об’єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії. Зокрема зазначається, що особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

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У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, до цього на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд.

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ДБР розслідує обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.