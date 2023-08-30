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На Донеччині розбилися два гелікоптери: загинули шестеро пілотів

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Донеччині розбилися два гелікоптери: загинули шестеро пілотів
фото з відкритих джерел

У Краматорському районі Донецької області сталося падіння військових гелікоптерів Мі-8, літальні апарати повністю зруйновані

У вівторок, 29 серпня, на Донеччині два військові гелікоптери впали з невідомих причин. Внаслідок цього екіпажі загинули, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили співрозмовники «Української правди» в силових структурах та речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта у коментарі «Суспільному».

У понеділок, 29 серпня, у Краматорському районі Донецької області сталося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Обидва літальні апарати були повністю зруйновані.

До Єдиного реєстру досудових рішень внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 КК України «Порушення правил польотів або підготовки до них карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років».

Розслідуванням займається Державне бюро розслідувань (ДБР).

Представник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Ракіта не прокоментував обставини загибелі пілотів, проте вказав, що вони мали офіцерські звання. 

Як пише «Суспільне», з пілотами мають попрощатися у Полтаві. 

Пілота із Полтавської області поховають за місцем проживання, інших повезуть у ті області, звідкіль вони родом.

Нагадаємо, що на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд. 

ДБР розслідує обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. 

Теги: військові Донеччина пілот

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