Загибель українських пілотів на Донбасі: з’явилися нові деталі

Відомо, що під час авіакатастрофи російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку

У Донецькій області під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про шістьох загиблих, але ця інформація потребує уточнення. Це підтвердив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в коментарі «РБК-Україна».

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Зазначається, що трагедія сталася у Краматорському районі, але внаслідок чого не відомо. Є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Це здійснюється для того, аби убезпечитися від імовірного ураження.

«Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35», – розповів Євлаш.

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Наразі слідчі встановлюють деталі й обставини того, що саме стало причиною авіакатастрофи.

«Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи буде відомо згодом», – додав він.

Нагадаємо, до цього на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд.

ДБР розслідує обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

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Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.