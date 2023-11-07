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Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
Помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув внаслідок вибуху гранати
фото з відкритих джерел

Попередня версія слідства наразі не змінилася – нещасний випадок

Людина, яка подарувала загиблому майору Геннадію Частякову гранати, попередила його, що вони були бойовими. Про це повідомла речниця МВС Мар'яна Рева в ефірі «Радіо свобода».

У МВС не називають прізвище цього військового, проте зазначається, що у його кабінеті вже провели обшуки. 

«Особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки, зізналась. Він попередив, що гранати бойові. Ймовірно, не повірив загиблий в цю інформацію», – заявила Рева.

Речниця додала, що попередня версія слідства наразі не змінилася – нещасний випадок. Та досудове розслідування все ще триває. 

Нагадаємо, 6 листопада увечері стало відомо про те, що у селі Чайки Київської області загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.

Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Сам Залужний відреагував на загибель свого помічника. Генерал зазначив, що Частяков загинув у день свого народження – в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Поліція з'ясувала перші обставини трагедії.

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Теги: МВС Валерій Залужний граната вибух

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