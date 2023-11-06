Загибель помічника Залужного Частякова: стали відомі нові деталі

За версією поліції загибель Частякова з вірогідністю 99,9% - це трагічний випадок

Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід

Помічник головнокомандувача Збройних сил України Геннадій Частяков, найімовірніше, загинув унаслідок нещасного випадку.

Про це повідомили джерела в правоохоронних органах.

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«За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчої оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасам», – заявила представник МВС Мар'яна Рева.

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Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, зазначає обізнане джерело.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, увечері стало відомо про те, що у селі Чайки Київської області загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.

Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Сам Залужний відреагував на загибель свого помічника. Генерал зазначив, що Частяков загинув у день свого народження - в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.



