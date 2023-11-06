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Загибель помічника Залужного: поліція з'ясувала перші обставини трагедії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Загибель помічника Залужного: поліція з'ясувала перші обставини трагедії
Помічник Залужного загинув внаслідок вибуху в Київській області
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, майор Геннадій Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши вибух

Унаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини загибелі помічника головнокомандувача Збройних Сил України Геннадія Частякова. У військового, який подарував гранати, провели обшуки. Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

Міністр розповів, що у свій день народження майор Частяков повернувся додому з подарунками від колег. Помічник Залужного почав показувати їхній родині.

За словами Клименка, після цього Частяков дістав подарунковий ящик з гранатами та продемонстрував один з боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

«Спочатку до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух», – зазначив міністр.

Клименко підтвердив, що в квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Міністр закликав не поширювати неофіційну інформацію та дочекатися офіційних висновків слідства. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, увечері стало відомо про те, що у селі Чайки Київської області загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.

Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Сам Залужний відреагував на загибель свого помічника. Генерал зазначив, що Частяков загинув у день свого народження – в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

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Теги: вибух день народження поранення Ігор Клименко поліція Telegram розслідування міністр обшук подарунок

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