Загибель помічника Залужного: поліція з'ясувала перші обставини трагедії

За попередньою інформацією, майор Геннадій Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши вибух

Унаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини загибелі помічника головнокомандувача Збройних Сил України Геннадія Частякова. У військового, який подарував гранати, провели обшуки. Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

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Міністр розповів, що у свій день народження майор Частяков повернувся додому з подарунками від колег. Помічник Залужного почав показувати їхній родині.

За словами Клименка, після цього Частяков дістав подарунковий ящик з гранатами та продемонстрував один з боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

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«Спочатку до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух», – зазначив міністр.

Клименко підтвердив, що в квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Міністр закликав не поширювати неофіційну інформацію та дочекатися офіційних висновків слідства. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, увечері стало відомо про те, що у селі Чайки Київської області загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.

Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Сам Залужний відреагував на загибель свого помічника. Генерал зазначив, що Частяков загинув у день свого народження – в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.