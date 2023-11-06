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Загибель помічника Залужного: з'явилося перше фото із місця трагедії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загибель помічника Залужного: з'явилося перше фото із місця трагедії
фото: Українська Правда

Під час відкриття подарункового пакета стався вибух

У мережі з'явилося перше фото із місця загибелі помічника Валерія Залужного Геннадія Частякова.

Загибель помічника Залужного: з'явилося перше фото із місця трагедії фото 1

За словами дружини, її чоловік приніс подарунковий пакет із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 листопада, у селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39-річний військовий.  Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Частякова і назвав цю трагедію невимовнем болем та важкою втратою для Збройних сил.

Теги: Валерій Залужний чоловік вибух

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