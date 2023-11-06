Загибель помічника Залужного: з'явилося перше фото із місця трагедії
Під час відкриття подарункового пакета стався вибух
У мережі з'явилося перше фото із місця загибелі помічника Валерія Залужного Геннадія Частякова.
За словами дружини, її чоловік приніс подарунковий пакет із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.
Як повідомлялося, сьогодні, 6 листопада, у селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39-річний військовий. Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували.
Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Частякова і назвав цю трагедію невимовнем болем та важкою втратою для Збройних сил.
Коментарі — 0