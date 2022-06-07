  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
  4. Захоплення заручників у лікарні під Києвом. Окупанту «світить» 12 років тюрми
рус
    Кримінал

    Захоплення заручників у лікарні під Києвом. Окупанту «світить» 12 років тюрми

    Оголошено підозру російському солдату військової частини №6720 Артему Лазарєву - Захоплення заручників у лікарні під Києвом. Окупанту «світить» 12 років тюрми
    Оголошено підозру російському солдату військової частини №6720 Артему Лазарєву

    Російські окупанти тероризували працівників та пацієнтів лікарні в Бучі

    Правоохоронці заочно повідомили про підозру військовослужбовцю 656-го полку оперативного призначення – військової частини № 6720 військ національної гвардії Росії, який брав участь у захопленні заручників у лікарні в Бучі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    За даними слідства, підозрюваний брав участь в окупації Бучі на Київщині. На виконання завдань, поставлених вищим військовим керівництвом РФ, він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, розташованій у Бучі. За його наказом, з метою залякування працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу. Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі. Захопивши у полон присутніх у закладі осіб та погрожуючи зброєю, підозрюваний примушував одного із співробітників обійняти посаду міського голови окупованого міста Буча.

    Окупанту оголошено підозру в порушенні законів та звичаїв війни підбурюванні до вчинення державної зради (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

    Як повідомляв «Главком», слідство з’ясувало, хто з окупантів вербував людей на фейкову посаду мера Бучі.

    Нагадаємо також, що Бучанське райуправління поліції у Київській області оголосило підозру командиру роти 64 окремої мотострілкової бригади старшому лейтенанту Василю Литвиненку, який протягом 27 лютого – 30 березня віддавав накази підлеглим на вбивства мирних мешканців.

    Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що окупанти в Бучі вбивали мирних людей за заздалегідь складеними списками.

    За словами Федорука, військові РФ заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина. Він зазначив, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Захоплення заручників у лікарні під Києвом. Окупанту «світить» 12 років тюрми