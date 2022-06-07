Захоплення заручників у лікарні під Києвом. Окупанту «світить» 12 років тюрми

Російські окупанти тероризували працівників та пацієнтів лікарні в Бучі

Правоохоронці заочно повідомили про підозру військовослужбовцю 656-го полку оперативного призначення – військової частини № 6720 військ національної гвардії Росії, який брав участь у захопленні заручників у лікарні в Бучі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний брав участь в окупації Бучі на Київщині. На виконання завдань, поставлених вищим військовим керівництвом РФ, він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, розташованій у Бучі. За його наказом, з метою залякування працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу. Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі. Захопивши у полон присутніх у закладі осіб та погрожуючи зброєю, підозрюваний примушував одного із співробітників обійняти посаду міського голови окупованого міста Буча.

Окупанту оголошено підозру в порушенні законів та звичаїв війни підбурюванні до вчинення державної зради (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», слідство з’ясувало, хто з окупантів вербував людей на фейкову посаду мера Бучі.

Нагадаємо також, що Бучанське райуправління поліції у Київській області оголосило підозру командиру роти 64 окремої мотострілкової бригади старшому лейтенанту Василю Литвиненку, який протягом 27 лютого – 30 березня віддавав накази підлеглим на вбивства мирних мешканців.

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що окупанти в Бучі вбивали мирних людей за заздалегідь складеними списками.

За словами Федорука, військові РФ заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина. Він зазначив, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.