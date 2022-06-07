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    Події в Україні

    Вороги в Маріуполі звозять тіла у супермаркети – Андрющенко

    Останки містян складають у приміщеннях - Вороги в Маріуполі звозять тіла у супермаркети – Андрющенко
    Останки містян складають у приміщеннях
    фото з відкритих джерел

    За словами радника мера, загарбники не можуть впоратися з похованням великої кількості тіл загиблих жителів міста

    У Маріуполі російські окупанти продовжують звозити тіла загиблих жителів міста до приміщень місцевих супермаркетів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері телемарафону єдиних новин.

    За словами представника влади, росіяни почали збирати тіла своїх жертв там, де до них є доступ. Але замість того, щоб відвезти їх на кладовище чи поховати у братських могилах, як вони робили це раніше, зараз загарбники звозять загиблих до супермаркетів.

    «Тіла, які знаходять містяни, звозять вантажівками в імпровізований «морг» біля торговельного центру «Метро». А там, де штаб так званої «гуманітарної допомоги», тракторами звозять загиблих, яких можуть впізнати близькі», – поділився інформацією Андрющенко.

    За словами радника мера Маріуполя, жахлива ситуація спричинена великою кількістю жертв серед цивільного населення міста. Росіяни просто фізично не можуть поховати їх бодай у якийсь спосіб.

    Нагадаємо, окупанти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

    Також мешканці Маріуполя змушені по кілька днів стояти у чергах по воду.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти метро війна Україна населення окупація радник #stoprussia
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    Вороги в Маріуполі звозять тіла у супермаркети – Андрющенко