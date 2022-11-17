Залізничник із Волині отримав вирок суду за надмірну балакучість
Чоловік розповів секретну інформацію про переміщення зброї
Залізничник із Волині зливав ворогам інформацію про переміщення зброї. Волинянин поширював інформацію про направлення і переміщення зброї й озброєння в Україні в умовах воєнного стану. Тож 42-річного чоловіка судили за такі дії, інформує Волинська обласна прокуратура.
Будучи обізнаним в силу своїх посадових повноважень із переміщенням залізничним транспортом зброї та озброєння територією області, його маршрутами та напрямками слідування, він повідомив про це у приватній бесіді третім особам.
Суд врахував, що волинянин до того не притягувався до кримінальної відповідальності та щиро розкаявся у скоєному, і призначив йому три роки позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.
Крім того, СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на рашистів у період окупації регіону.
До слова, Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави. Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного «референдуму» у Донецькій області.
Нагадаємо, СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини.
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