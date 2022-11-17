Залізничник із Волині отримав вирок суду за надмірну балакучість 

Українцям слід бути обачними, щоб не допомагати ворогам

Чоловік розповів секретну інформацію про переміщення зброї

Залізничник із Волині зливав ворогам інформацію про переміщення зброї. Волинянин поширював інформацію про направлення і переміщення зброї й озброєння в Україні в умовах воєнного стану. Тож 42-річного чоловіка судили за такі дії, інформує Волинська обласна прокуратура.

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Будучи обізнаним в силу своїх посадових повноважень із переміщенням залізничним транспортом зброї та озброєння територією області, його маршрутами та напрямками слідування, він повідомив про це у приватній бесіді третім особам.

Суд врахував, що волинянин до того не притягувався до кримінальної відповідальності та щиро розкаявся у скоєному, і призначив йому три роки позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.

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Крім того, СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на рашистів у період окупації регіону.

До слова, Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави. Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного «референдуму» у Донецькій області.

Нагадаємо, СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини.