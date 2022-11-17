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Залізничник із Волині отримав вирок суду за надмірну балакучість 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Залізничник із Волині отримав вирок суду за надмірну балакучість 
Українцям слід бути обачними, щоб не допомагати ворогам
фото з відкритих джерел

Чоловік розповів секретну інформацію про переміщення зброї 

Залізничник із Волині зливав ворогам інформацію про переміщення зброї. Волинянин поширював інформацію про направлення і переміщення зброї й озброєння в Україні в умовах воєнного стану. Тож 42-річного чоловіка судили за такі дії, інформує Волинська обласна прокуратура.

Будучи обізнаним в силу своїх посадових повноважень із переміщенням залізничним транспортом зброї та озброєння територією області, його маршрутами та напрямками слідування, він повідомив про це у приватній бесіді третім особам.  

Суд врахував, що волинянин до того не притягувався до кримінальної відповідальності та щиро розкаявся у скоєному, і призначив йому три роки позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку. 

Крім того, СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на рашистів у період окупації регіону.

До слова, Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави. Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного «референдуму» у Донецькій області. 

Нагадаємо, СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини.

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Теги: вирок озброєння прокуратура Волинська область

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