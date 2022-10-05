Прокуратура оголосила підозру в держзраді нардепу Кузьміну

На даний час встановлюється місцеперебування Кузьміна

Народному депутату України Ренату Кузьміну за матеріалами Державного бюро розслідування повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

На теперішній час встановлюється місцезнаходження Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.