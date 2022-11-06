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Прокуратура назвала кількість жертв війни в Україні серед дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прокуратура назвала кількість жертв війни в Україні серед дітей
Триває робота з встановлення кількості загиблих та постраждалих в місцях ведення активних бойових дій
фото ілюстративне

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області

Війна в Україні забрала життя щонайменше 430 дітей, ще 827 поранено. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Більше ніж 1257 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначають в прокуратурі.

Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Прокуратура назвала кількість жертв війни в Україні серед дітей фото 1

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: росія окупанти ООН війна Україна

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