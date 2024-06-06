Фірму екснардепа Баграєва оштрафовано за рекламу онлайн-казино

За 2023 рік компанія Баграєва заробила майже 95 млн грн чистого доходу

КРАІЛ продовжує карати операторів грального бізнесу та рекламодавців

ТОВ «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет» оштрафовано на 2,4 млн грн за порушення вимог законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) від 4 червня.

Азартний регулятор зафіксував: компанія порушила заборону замовлення розміщення реклами, в якій вміщено зображення об’єкта права інтелектуальної власності, під яким проводиться діяльності у сфері грального бізнесу. Порушення допущено під час поширення азартної реклами на відеоекрані, який розміщений на столичній вулиці Хрещатик, 7/11.

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Разом із «Медіа Маркет» штраф 2,4 млн грн одержало київське ТОВ «Ігніс Груп», яке спеціалізується на рекламі.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет» належить колишньому народному депутату і співвласнику радіохолдингу «Тавр Медіа» Миколі Баграєву. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Телерадіокомпанії «Медіа Маркет» за 2023 рік склав 94,9 млн грн (за 2022 рік – 27,9 млн грн).

Нагадаємо, що, за законом про рекламу, в Україні заборонено рекламу азартних ігор та рекламу торговельних марок:

у лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 6 години до 23 години;

у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;

засобами зовнішньої реклами;

на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;

в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат.