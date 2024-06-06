Фірму екснардепа Баграєва оштрафовано за рекламу онлайн-казино
КРАІЛ продовжує карати операторів грального бізнесу та рекламодавців
ТОВ «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет» оштрафовано на 2,4 млн грн за порушення вимог законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) від 4 червня.
Азартний регулятор зафіксував: компанія порушила заборону замовлення розміщення реклами, в якій вміщено зображення об’єкта права інтелектуальної власності, під яким проводиться діяльності у сфері грального бізнесу. Порушення допущено під час поширення азартної реклами на відеоекрані, який розміщений на столичній вулиці Хрещатик, 7/11.
Разом із «Медіа Маркет» штраф 2,4 млн грн одержало київське ТОВ «Ігніс Груп», яке спеціалізується на рекламі.
За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Телерадіокомпанія «Медіа Маркет» належить колишньому народному депутату і співвласнику радіохолдингу «Тавр Медіа» Миколі Баграєву. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Телерадіокомпанії «Медіа Маркет» за 2023 рік склав 94,9 млн грн (за 2022 рік – 27,9 млн грн).
Нагадаємо, що, за законом про рекламу, в Україні заборонено рекламу азартних ігор та рекламу торговельних марок:
- у лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 6 години до 23 години;
- у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
- в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
- на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;
- засобами зовнішньої реклами;
- на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;
- в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.
За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат.
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