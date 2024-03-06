На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира

Cлідство виявило зловживання посадових осіб 48 інженерної бригади під час використання бюджетних грошей на ремонті військових містечок

Щомісячно солдати, котрі працювали на приватному будівництві, одержували по 30 тис. грн. Гроші проводилися під виглядом «виконання бойового наказу»

На Хмельниччині слідчі обласної поліції розслідують кримінальне провадження, де фігурує керівництво 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

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За даними досудового розслідування, протягом квітня-грудня 2023 року командир інженерної бригади полковник використовував п’ятьох підлеглих-військових на будівництві будинку свого тестя. При цьому безкоштовну працю солдатів на паперах було оформлено як «виконання завдання в рамках бойового розпорядження (бойовий наказ)». За це вояки отримували з бюджету по 30 тис. грн щомісячно. Як підрахувало слідство, внаслідок незаконних дій втрати бюджету склали 1,2 млн грн.

Крім цього, правоохоронці зафіксували інший випадок зловживання з боку командування 48 інженерної бригади. Заступник командира частини з тилу за попередньою змовою та з дозволу свого керівника організували схему незаконного отримання прибутку із застосуванням техніки військової частини. Зокрема, у червні-листопаді 2023 року на місцевий кар’єр, яким користується ТОВ «Кам’янець-Подільський комбінат будівельних матеріалів», залучався навантажувач та інші військові вантажівки, а також особовий склад. Під час експлуатації навантажувач військових зазнав пошкоджень на суму 400 тис. грн.

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Окремо слідство виявило зловживання посадовими особами 48 інженерної бригади під час використання 6,3 млн грн на ремонт військових містечок. Гроші виділила Кам’янець-Подільська міська рада за клопотанням командування бригади.

У середині січня 2024 року правоохоронці у ході обшуку приміщення тилу (логістики), що на території 48 інженерної бригади, відшукали у сейфі службового кабінету готівку – 5,4 тис. євро і $1,3 тис. Кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні і арештовано судом.

Досудове розслідування триває за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу («Привласнення чи розтрата чужого майна в умовах воєнного стану»). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

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