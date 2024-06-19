Оновлення даних через «Резерв+»: Міноборони пояснило, коли треба йти до ТЦК

Документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи (поліція та ТЦК) можуть перевіряти чинність документу

Відповідно до закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, військовозобовʼязані громадяни мають оновити облікові дані протягом 60 днів. Зробити це можна, зокрема, через застосунок «Резерв+».

Аде від 18 червня у додатку з'явився QR-код, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у коментарі «РБК-Україна».

«Документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи (поліція та ТЦК) можуть перевіряти чинність документу простим шляхом – через камеру на смартфоні. Також в документі є персональні та службові дані, інформація щодо дати ВЛК, щодо відсрочки чи бронювання», – пояснив він.

У звʼязку з цим, оновивши дані через застосунок «Резерв+», можна виконати норму нового мобілізаційного закону. Проте у деяких випадках доведеться додатково завітати до ТЦК та СП.

«Додатково йти до ТЦК і СП треба у випадку, якщо дані були внесені в реєстр «Оберіг» некоректно, або якщо людина порушила правила військового обліку. Також до ТЦК і СП слід з'явитися тим, хто має бронювання, право на відстрочку або отримав направлення на ВЛК чи мобілізаційне розпорядження», – констатував Лазуткін.

Нагадаємо, від 18 червня, у додатку «Резерв+» генерується QR-код, який зчитуватиметься під час перевірки даних військовозобов'язаних.