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У Росії заведено понад 10 тис. кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Росії заведено понад 10 тис. кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
До оголошення мобілізації восени 2022 року російських військових практично не переслідували за відмову від служби
фото з відкритих джерел

Кількість початих кримінальних справ, які ще не дійшли до суду, невідома

Від моменту оголошення мобілізації у вересні 2022 року в Росії до військових судів надійшло понад 10 тис. кримінальних справ про відмову від служби. Про це пише Медіазона.

За даними видання, відкрито 9059 справ про самовільне залишення частини, 627 – про невиконання наказу, 339 – про дезертирство. Обвинуваченими у цих справах проходять 10 085 осіб, 8594 з них уже винесені вироки.

Зазначається, що до оголошення мобілізації восени 2022 року російських військових практично не переслідували за відмову від служби.

А лише у травні 2024 року до судів надійшло 929 кримінальних справ. З них про самовільне залишення частини – 844, про невиконання наказу – 43, про дезертирство – 42.

Станом на кінець квітня суди ухвалювали по 34-35 вироків на день у таких справах. Найчастіше за такими справами судді виносять умовні вироки, що дозволяє командуванню повертати військовослужбовців на фронт.

При цьому кількість початих кримінальних справ, які ще не дійшли до суду, невідома.

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України розповсюджують «посібники військкома» за допомогою якого намагаються мобілізувати до своєї армії якомога більше людей. 

До слова, Російська Федерація буде змушена оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 роки попри те, що наразі її численність більше від української. Про це пише Financial Times.

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Теги: росія суд військові фронт росіяни

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У Росії заведено понад 10 тис. кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
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